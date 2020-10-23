Уже совсем скоро состоится 9 выпуск легендарного шоу "Танцы со звездами 2020". Недавно стало известно, кто же станет ведущим балкона следующего эфира. И на этот раз их будет даже двое: Потап с сыном Андреем.

Поклонники развлекательного проекта "Танцы со звездами" уже ожидают на 25 октября, когда состоится новый выпуск шоу. На официальном аккаунте "Танцев со звездами" в инстаграме сообщили о том, кто станет ведущим балкона девятого эфира. Более того, их будет двое. Задавать интересные вопросы и оглашать оценки судей будут украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап и его сын Андрей.

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Будущие звездные ведущие прокомментировали появление в очередном выпуске "Танцев". Алексей Потапенко рассказал, что они будут смотреть и комментировать выступления участников из двух уровней: Андрей со своего 12-летнего, и он, как взрослый зритель, недалекий от шоу-бизнеса.

Андрей Потапенко, в свою очередь, сказал, что в прошлом году, когда так же стал ведущим балкона со звездным отцом впервые, то очень волновался, хоть и все прошло очень хорошо. В этот же раз парень считает, что, пожалуй, так же будет волноваться, но уже гораздо меньше.

Не могу сказать, что в это воскресенье совсем не буду волноваться, но я точно стал увереннее за год и вырос во всех смыслах – набрался опыта, а недавно даже комментировал киберматч,

– рассказал Андрей.

Напомним, что в прошлом году произошел дебют звездного сына Потапа: он впервые выступал на шоу "Танцы со звездами". Однако, и раньше появлялся на телевидении, в частности делился в Сети кадрами из "Лиги смеха" среди столичных школьников, где был ведущим бэкстейджа.