Вже зовсім скоро відбудеться 9 випуск легендарного шоу "Танці з зірками 2020". Нещодавно стало відомо, хто ж стане ведучим балкону наступного ефіру. І цього разу їх буде навіть двоє: Потап з сином Андрієм.

Шанувальники розважального проєкту "Танці з зірками" вже очікують на 25 жовтня, коли відбудеться новий випуск шоу. На офіційному акаунті "Танців з зірками" в інстаграмі повідомили про те, хто стане ведучим балкону дев'ятого ефіру. Більше того, їх буде двоє. Ставити цікаві запитання та оголошувати оцінки суддів будуть український продюсер та реп-виконавець Потап та його син Андрій.

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Майбутні зіркові ведучі прокоментували появу в черговому випуску "Танців". Олексій Потапенко розповів, що вони будуть дивитися й коментувати виступи учасників з двох рівнів: Андрій зі свого 12-річного, і він, як дорослий глядач, недалекий від шоу-бізнесу.

Андрій Потапенко, своєю чергою, сказав, що минулого року, коли так само став ведучим балкону із зірковим батьком вперше, то дуже хвилювався, хоч і все пройшло дуже добре. Цього ж разу хлопець вважає, що, мабуть, так само хвилюватиметься, але вже набагато менше.

Не можу сказати, що цієї неділі зовсім не буду хвилюватися, але я точно став впевненішим за рік і виріс у всіх сенсах – набрався досвіду, а нещодавно навіть коментував кіберматч,

– розповів Андрій.

Нагадаємо, що минулого року стався дебют зіркового сина Потапа: він вперше виступав на шоу "Танцях з зірками". Однак, і раніше з'являвся на телебаченні, зокрема ділився у мережі кадрами зі "Ліги Сміху" серед столичних школярів, де був ведучим бекстейджу.