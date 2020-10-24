Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк в следующем эфире "Танцев со звездами" будет танцевать вместе с Ольгой Фреймут. Она рассказала, почему решила именно так, а попутно и показала стильный образ.

Завтра, 25 октября, начнется девятый выпуск легендарного шоу "Танцы со звездами". На паркет вернутся выпускники проекта, в том числе и украинская телеведущая Леся Никитюк. Она будет танцевать вместе с Олей Фреймут и Ильей Падзиной. На своей инстаграм-странице Леся объяснила, почему сделала именно такой выбор.

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Никитюк рассказала, что ее личные сообщения в инстаграме переполнены вопросами, почему же именно Ольга Фреймут. Некоторые пользователи аргументировали свое недовольство тем, что, мол, "Оля же деревянная". К слову, над общим номером будет работать Яна Заец.

Леся призналась, что ее пригласили на шоу довольно непредсказуемо, но она даже не колебалась, идти ли. По словам телеведущей, Ольга Фреймут – это персонаж "номер один" на шоу "Танцы со звездами". Потому что она немного скандальная, у нее есть множество историй, а также за Олей интересно наблюдать.

Она чудаковатая, скандальная, всегда почему-то бледная...Открою секрет, мне нравятся такие персонажи! Она то ли псих, то ли пришелец, я вообще сомневалась что она существует,

– написала Леся Никитюк.

Поэтому Леся решила, что хочет танцевать именно с ней. Она планирует много общаться с Ольгой, а потом и сказать в эфире, какой предстала для нее Фреймут.

Образ Леси Никитюк

Леся при случае и похвасталась стильным образом. Она сделала селфи в зеркале на свой смартфон. Телеведущая надела черный откровенный кроп-топ и сиреневые спортивные штаны. Свитшот или худи в тон она накинула на плечи. Леся зачесала мокрые волосы назад и сделала макияж в нюдовых оттенках, подчеркнув глаза черными стрелками. Красивый look завершали массивные серьги в ушах и лаконичная золотая цепочка на шее.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk