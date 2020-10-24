Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк у наступному ефірі "Танців з зірками" танцюватиме разом з Ольгою Фреймут. Вона розповіла, чому вирішила саме так, а принагідно й показала стильний образ.

Завтра, 25 жовтня, почнеться дев'ятий випуск легендарного шоу "Танці з зірками". На паркет повернуться випускники проєкту, зокрема й українська телеведуча Леся Нікітюк. Вона танцюватиме разом з Олею Фреймут та Іллею Падзиною. На своїй інстаграм-сторінці Леся пояснила, чому зробила саме такий вибір.

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Нікітюк розповіла, що її приватні повідомлення в інстаграмі переповнені запитаннями, чому ж саме Ольга Фреймут. Деякі користувачі аргументували своє незадоволення тим, що, мовляв, "Оля ж дерев'яна". До слова, над спільним номером працюватиме Яна Заєць.

Леся зізналась, що її запросили на шоу досить непередбачувано, але вона навіть не вагалась, чи йти. За словами телеведучої, Ольга Фреймут – це персонаж "номер один" на шоу "Танці з зірками". Бо вона трішки скандальна, у неї є безліч історій, а також за Олею цікаво спостерігати.

Вона дивакувата, скандальна, завжди чомусь бліда...Відкрию секрет, мені подобаються такі персонажі! Вона чи то псих, чи то прибулець, я взагалі сумнівалась що вона існує,

– написала Леся Нікітюк.

Тому Леся вирішила, що хоче танцювати саме з нею. Вона планує багато спілкуватися з Ольгою, а потім і сказати в ефірі, якою постала для неї Фреймут.

Образ Лесі Нікітюк

Леся принагідно й похизувалась стильним образом. Вона зробила селфі у дзеркалі на свій смартфон. Телеведуча одягнула чорний відвертий кроп-топ та бузкові спортивні штани. Світшот або худі в тон вона накинула на плечі. Леся зачесала мокре волосся назад та зробила макіяж в нюдових відтінках, підкресливши очі чорними стрілками. Гарний look завершували масивні сережки у вухах та лаконічний золотий ланцюжок на шиї.



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk