Українська телеведуча, учасниця проєкту "Танці з зірками 2020" Ольга Фреймут запросила приму-балерину Катерину Кухар на танцювальний батл, аби позмагатися, хто сексуальніший.

Сьомий випуск "Танців з зірками" був дуже спекотним. Оскільки це був "Вечір латини", то кожна з пар виконала запальні та пристрасні латиноамериканські танці. Проте постановку Ольги Фреймут та Іллі Падзіна несхвально оцінили судді, після чого пара ледь не покинула шоу. Та ще одразу після виступу телеведуча наважилася кинути виклик знаменитій балерині.

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Ольга та Ілля виконали ча-ча-ча. Під час танцю зірка мала показати свою сексуальність. Проте, на думку Катерини Кухар, більше сексуальності Оля показувала під час програми "Інспектор Фреймут", аніж на паркеті. Але телеведуча не проігнорувала такий вислів у свою сторону і відповіла судді.

Фреймут викликала Кухар на батл

Ольга наголосила, що вважає, що у неї та в Катерини сексуальність на однаковому рівні. Тільки от у балерини краща фігура. Вона подивилася на Надію Мейхер та Санту Дімопулос, які пристрасно поцілувалися у прямому ефірі, і запросила Кухар на танцювальний батл.

Якщо ми з Іллею сьогодні не покинемо проєкт, запрошую тебе на батл. Подивимося, хто сексуальніший,

– заявила Фреймут.

Катерина Кухар прийняла цей виклик і вже цієї неділі на глядачів чекатиме незабутній номер, який запалить паркет!

Ольга Фреймут запросила Катерину Кухар на батл: дивіться відео онлайн