7 випуск шоу "Танці з зірками" відзначився гарячими постановками, одну з яких показали фаворитки проєкту та ексучасниці "ВІАгри" Надія Мейхер і Санта Дімопулос. Співачки виконали пасадобль і поцілувались просто на паркеті.

У 6 випуску "Танців з зірками" Санта Дімопулос викликала конкурентку Надію Мейхер на батл. У вечір латиноамериканських танців вони виконали запеклий пасодобль в однакових костюмах. Номер несподівано для глядачів завершився палким поцілунком учасниць. Після танцю на паркеті вони прокоментували свій виступ. Про це пише "ТСН".

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Надія Мейхер розповіла, що на виклик Санти погодилась без вагань, адже такого на шоу ще не було. Співачка поділилась, що палкий поцілунок не був частиною постановки, проте зірки так перейнялися пасодоблем, що показали всю свою пристрасть на очах у публіки.

Пасодобль у нас вийшов запальним та пристрасним, ми з Сантою вжилися у ролі настільки, що у фіналі піддалися емоціям, і це був мій перший поцілунок з жінкою,

– зізналась Надія Мейхер.

Артистка зазначила, хоч їх з Сантою і презентують як запеклих конкуренток, однак поза знімальним майданчиком вони не ворогують, а працюють кожна над собою і ставляться одна до одної з повагою.

Санта Дімопулос, яку називають найтехнічнішою учасницею, проводить в танцювальному залі весь вільний час і повністю віддається шоу. Проте під час підготовки до 7 ефіру вона побачила, наскільки старанною є Надія Мейхер.

"Я приголомшена тим, наскільки Надія відповідально ставиться до роботи, ми залишалися у залі для репетицій до пізнього вечора. Робота з постановкою та танцем – це ніби пожежа, крізь яку ми пройшли разом", – наголосила Санта Дімопулос.

Дивіться виступ Надії Мейхер та Санти Дімопулос: відео

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