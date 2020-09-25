Новий сезон шоу "Танців з зірками" вже встиг відзначитися протистоянням двох ефектних ексучасниць гурту "ВІАГра" Санти Дімопулос та Надії Мейхер. 33-річна співачка-ассирійка пояснила, як складаються стосунки з суперницею поза камерами.

В інтерв'ю для програми "Слава +", яке вийшло на ютуб-каналі "Люкс ФМ", Санта Дімопулос поділилась враженнями від проєкту "Танці з зірками" та не оминула увагою конфлікт з 38-річною артисткою Надією Майхер. Вона вперше розповіла про одне з найгарячіших протистоянь сезону та зізналась, чи існує ворожнеча між зірками за межами паркету.

До теми Мій конкурент – це я: Санта Дімопулос розповіла, як ставиться до учасниць "Танців з зірками"

Співачка запевнила, що з Надією Мейхер у них здорова конкуренція, а конфлікт, який розпалюють між ними в кожному ефірі, – елемент шоу. На думку зірки, проєкт покликаний подарувати глядачам яскраві емоції, а подібні протистояння лише підігрівають цікавість.

У нас немає чвар. Це ж нормальна історія: дві колишні учасниці "ВІАГри". Звичайно, вони конкурують. Це шоу – усміхаємось і махаємо. Людям це цікаво, вони за цим стежать,

– пояснила Санта Дімопулос.



Санта Дімопулос і Надія Мейхер з партнерами / Фото Instagram / @tanci1plus1

Вона наголосила, що ненависті між ними немає як на паркеті, так і за лаштунками, а до колеги по гурту "ВІАГра" вона ставиться з повагою.

"Я з повагою ставлюся до Наді. Ніхто не кращий і ніхто не гірший. Вона цікава на паркеті, вона класно рухається. Я цікава, але інша. Сюди ж беруть не через танцювальні вміння, а беруть цікавих людей. І кожен з учасників проєкту гідний. Незрозуміло, хто переможе", – висловилась Санта Дімопулос.

Крім того, співачка зізналась, що конкуренція на проєкті – це мінус, адже учасники втрачають свою енергію, яку могли б направити на роботу над собою. Тому Санта не відволікається на інших, адже для неї "Танці з зірками" – це боротьба з собою.