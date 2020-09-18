Українська співачка та учасниця четвертого сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос є одною з фавориток суддів на шоу. Жінка зізналась, кого вона вважає головним конкурентом на шоу та як ставиться до інших учасниць.

Екссолістка жіночого гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос стала учасницею найобговорюванішого шоу "Танці з зірками 2020". Зірка вже отримує високі бали від суддів, тож може претендувати на перемогу. На своїй інстаграм-сторінці вона розповіла, кого вважає своїм головним конкурентом.

До теми "Танці з зірками 2020": хто стане новим зірковим суддею та прийматиме учасників на балконі

Санта Дімопулос сказала, що минулого ефіру її запитали про конкуренцію та те, як вона ставиться до учасниць шоу. Зірка написала, що без жодного сумніву може зізнатися, що всі дівчата на шоу – прекрасні.

Знаю по собі, скільки праці й сил забирає підготовку до кожного ефіру. Ми всі працюємо на межі своїх можливостей і те, що робите ви – мене надихає та змушує рухатися далі,

– пише Санта.

Потім Дімопулос наголосила, що в неї на проекті немає конкурентів. Жінка переконана, що конкуренція – деструктивна, вона викликає стрес та змушує нервувати, сумніватися в собі. І з часом виходить, що робите не те, що вам насправді потрібно. Бо приймаєте чужі правила гри.

"Мій конкурент – це я сама з минулого. Наскільки я зможу обіграти цю дівчинку? Наскільки зможу бути швидшою, вищою та сильнішою за неї?", – написала співачка. Також вона зізналась, що щодня ставить собі ці питання перед дзеркалом. Адже там вона бачить свого друга, конкурента та підтримку.