З кожним випуском шоу "Танці з зірками" стає все напруженішим для його учасників. Втім, судді мають можливість насолоджуватись виступами танцівників та коментувати їхні помилки або ж маленькі "перемоги". Хто судитиме зірок цього разу, окрім Катерини Кухар, Влада Ями та Григорія Чапкіса, – читайте на LifeStyle 24.

Новий, четвертий випуск "Танці з зірками 2020" буде присвячений доленосним подіям у житті. На танцювальному паркеті зірки згадають як веселі, так і сумні моменти попередніх років, які їх лише зміцнили, повідомляє ТСН.

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Щодо нового зіркового судді, який у цьому сезоні щоефіру змінюється, то нею стане телеведуча Леся Нікітюк. Вона раніше вже брала участь у танцювальному шоу та отримувала у свою адресу чимало критики від журі. У 2018 році її партнером тоді був Максим Єжов, який, до слова, нещодавно потрапив у ДТП.

Щодо ведучої, яка запрошуватиме танцювальні пари на балкон для оголошення результатів, то цього разу нею стане Маша Єфросиніна. А от спеціальним гостем четвертого ефіру стане Тіна Кароль зі своїм новим хітом з альбому "Найти своих".

Нагадаємо, що у 3 випуску зірковою суддею на один ефір стала співачка Надя Дорофєєва. Зірка також раніше брала участь у проєкті у була фавориткою українців, але перемогу вона так і не отримала. Ведучим на балконі минулої неділі став її чоловік – співак Володимир Дантес. А от зірковою гостею з новою піснею A HUEVO стала Настя Каменських (NK). Третій випуск "Танців з зірками" покинула пара Слави Камінської та Дмитра Дікусара.

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