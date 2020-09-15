Третій випуск шоу "Танці з зірками 2020" вразив глядачів: паркет покинули Слава Камінська і Дмитро Дікусар. Співачка вирішила не зволікати і прокоментувати такі результати голосування.

Реакція Слави Камінської

Як раніше повідомляв 24 канал, це вже вдруге Слава Камінська брала участь у шоу "Танці з зірками". У 2019-му артистка травмувала спину та не з'явилась у другому ефірі шоу. Цього разу партнером Слави Камінської став улюбленець публіки Дмитро Дікусар. Однак і це не допомогло співачці дійти до фіналу шоу.

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Результати голосування вокалістка гурту "НеАнгели" прокоментувала на інстаграм-сторінці. Слава Камінська зазначила, що все пішло не за її сценарієм, однак у цьому є багато позитивного. Зокрема, вона нарешті переборола страх танцювати.

"Вчорашній вечір пройшов не за моїм сценарієм, але в усьому є свої плюси! Для мене вони очевидні. По-перше, у дітей знову з'явилася мати і вона не в телевізорі, а поруч, що само по собі не може не радувати. По-друге, нарешті можна сміливо діставати список проблем, що накопичилися, справ, записаних на рулоні туалетного паперу, і приступати до їх реалізації! По-третє, в регістрі друзів прибуло, а це значить, що непрочитаних повідомлень в телефоні буде ще більше. По-четверте, я досягла мети – переборола страх танцювати", – написала вона.

Окрім цього, Слава Камінська зазначила, що щаслива, адже на вечорі любові в залі "Танців з зірками" були найближчі для неї люди. Окрему подяку співачка адресувала Дмитру Дікусару.

Та і танцівник не залишив публіку без коментаря. Дмитро Дікусар зізнався, що мав найкрасивішу партнерку, бо кожен кадр з їхнього останнього виступу – неймовірний.

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"Я отримав багато співчуваючих листів з жалем. А я щасливий, що у мене просто була можливість танцювати для вас. Славо, я подивився наш танець! І ти була красуня в кожному кадрі", – зазначив він.

Що відомо про вихід пари з шоу

13 вересня прямий ефір був присвячений темі кохання. Слава Камінська та Дмитро Дікусар вирішили згадати невдалий досвід у стосунках та показати на паркеті нові почуття. Пара обрала контемп, однак постановку розкритикували судді. Слава і Дмитро не отримали підтримки від глядачів, тому покинули проєкт "Танці з зірками" у 3 ефірі.

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