Третий выпуск шоу "Танцы со звездами 2020" поразил зрителей: паркет покинули Слава Каминская и Дмитрий Дикусар. Певица решила не медлить и прокомментировать такие результаты голосования.

Реакция Славы Каминской

Как ранее сообщал 24 канал, это уже второй раз Слава Каминская участвовала в шоу "Танцы со звездами". В 2019-м артистка травмировала спину и не явилась во втором эфире шоу. На этот раз партнером Славы Каминской стал любимец публики Дмитрий Дикусар. Однако и это не помогло певице дойти до финала шоу.

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Результаты голосования вокалистка группы "НеАнгелы" прокомментировала на инстаграм-странице. Слава Каминская отметила, что все пошло не по ее сценарию, однако в этом есть много положительного. В частности, она наконец преодолела страх танцевать.

"Вчерашний вечер прошел не по моему сценарию, но во всем есть свои плюсы! Для меня они очевидны. Во-первых, у детей снова появилась мать и она не в телевизоре, а рядом, что само по себе не может не радовать. Во-вторых, наконец-то можно смело доставать список проблем, накопившихся дел, записанных на рулоне туалетной бумаги, и приступать к их реализации! В-третьих, в регистре друзей прибыло, а это значит, что непрочитанных сообщений в телефоне будет еще больше. В-четвертых, я достигла цели – преодолела страх танцевать", – написала она.

Кроме этого, Слава Каминская отметила, что счастлива, ведь на вечере любви в зале "Танцев со звездами" были близкие для нее люди. Отдельную благодарность певица адресовала Дмитрию Дикусару.

Да и танцор не оставил публику без комментария. Дмитрий Дикусар признался, что у него была самая красивая партнерша, потому что каждый кадр с их последнего выступления – невероятен.

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"Я получил много сочувствующих писем с сожалением. А я счастлив, что у меня просто была возможность танцевать для вас. Слава, я посмотрел наш танец! И ты была красавица в каждом кадре", – отметил он.

Что известно о выходе пары из шоу

13 сентября прямой эфир был посвящен теме любви. Слава Каминская и Дмитрий Дикусар решили вспомнить неудачный опыт в отношениях и показать на паркете новые чувства. Пара выбрала контемп, однако постановку раскритиковали судьи. Слава и Дмитрий не получили поддержки от зрителей, поэтому покинули проект "Танцы со звездами" в 3 эфире.

Смотрите выступление Славы Каминской и Дмитрия Дикусара: видео