Телеведущая Ольга Фреймут стала одной из участниц развлекательного шоу "Танцы со звездами 2020". Но подготовка к прямым эфирам дается ей не так легко, а в один момент она даже хотела покинуть проект.

Об этом Ольга Фреймут рассказала поклонникам на инстаграм-странице. Телеведущая в 3 прямом эфире "Танцев со звездами" продемонстрировала самбу. Именно этот танец был одним из самых сложных в 2019 году, а участники шоу друг за другом покидали паркет, не сумев показать идеальные па. Трудности возникли и у Ольги Фреймут.

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Времени на подготовку было очень мало, поэтому посреди недели телеведущая даже уговаривала партнера Илью Падзину отказаться от шоу.

"Самба далась тяжело. Вместе с Ильей Падзиной и хореографом Анной Паламарчук работали над этим танцем 47 часов 7 дней. Только в среду я начала запоминать последовательность шагов. В четверг уговаривала Илью отказаться нашей паре от шоу, чтобы не позориться. В пятницу узор сложился", – рассказала Ольга Фреймут.

Телеведущая добавила, что "станцевала только какой-то эскиз от задуманного". Однако Ольга Фреймут поняла свою ошибку: в дальнейшем она не позволит страхам парализовать ее мечту.

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Скандал между Екатериной Кухар и Ольгой Фреймут

Постановка особенно не понравилась балерине Екатерине Кухар. Судья остро раскритиковала самбу Ольги Фреймут и Ильи Падзины.

Во время вашего исполнения на паркете мне казалось, что самба для вашего тела, как пожизненное заключение. А ваши ноги отказываются слушать команды вашего мозга,

– отметила Екатерина Кухар.

И в прямом эфире телеведущая решила не сдерживать эмоций. Ольга Фреймут еще скандальнее ответила на комментарий Екатерины Кухар, посоветовав ей сходить в церковь и покаяться.

"Катя, только давайте без обид, ладно? Я очень долго держалась, два эфира. Первый – все было хорошо, второй – тебе я там показалась пьяницей, алкоголичкой. Я скажу от имени всех твоих жертв. Потому что ты здесь много лет сидишь королевой, взлетаешь и питаешь свою гордыню на фоне наших недостатков. Вместо того, чтобы тебе здесь в воскресенье сидеть и судить нас всех, ты бы пошла в церковь и покаялась", – заявила Ольга Фреймут.

Екатерина Кухар согласилась на предложение участницы шоу, отметив, что пойдет туда вместе с ней. А после этого может с легкостью договориться о сеансе у психолога Натальи Холоденко.