Телеведуча Ольга Фреймут стала однією з учасників розважального шоу "Танці з зірками 2020". Та підготовка до прямих ефірів дається їй не так легко, а в один момент вона навіть хотіла покинути проєкт.

Про це Ольга Фреймут розповіла прихильникам на інстаграм-сторінці. Телеведуча у 3 прямому ефірі "Танців з зірками" продемонструвала самбу. Саме цей танець був одним з найскладніших у 2019 році, а учасники шоу одні за одними покидали паркет, не зумівши показати ідеальні па. Труднощі виникли і в Ольги Фреймут.

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Часу на підготовку було вкрай мало, тому посеред тижня телеведуча навіть вмовляла партнера Іллю Падзину відмовитись від шоу.

"Самба далася важко. Разом з Іллею Падзиною та хореографом Анною Паламарчук працювали над цим танцем 47 годин 7 днів. Лише в середу я почала запам‘ятовувати послідовність кроків. В четвер намовляла Іллю відмовитися нашій парі від шоу, щоб не ганьбитися. В п’ятницю візерунок склався", – розповіла Ольга Фреймут.

Телеведуча додала, що "станцювала лише якийсь ескіз від задуманого". Однак Ольга Фреймут зрозуміла свою помилку: надалі вона не дозволить страхам паралізувати її мрію.

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Скандал між Катериною Кухар і Ольгою Фреймут

Постановка особливо не сподобалась балерині Катерині Кухар. Суддя гостро розкритикувала самбу Ольги Фреймут і Іллі Падзини.

Під час вашого виконання на паркеті мені здавалося, що самба для вашого тіла, як довічне ув'язнення. А ваші ноги відмовляються слухати команди вашого мозку,

– зазначила Катерина Кухар.

Та в прямому ефірі телеведуча вирішила не стримувати емоцій. Ольга Фреймут ще скандальніше відповіла на коментар Катерини Кухар, порадивши їй сходити до церкви і покаятись.

"Катю, тільки давайте без образ, добре? Я дуже довго трималася, два ефіри. Перший – все було добре, другий – тобі я там здалася п'яницею, алкоголічкою. Я скажу від імені всіх твоїх жертв. Тому що ти тут багато років сидиш королевою, злітаєш і живиш свою гординю на тлі наших недоліків. Замість того, щоб тобі тут в неділю сидіти і судити нас всіх, ти б пішла до церкви і покаялася", – заявила Ольга Фреймут.

Катерина Кухар погодилась на пропозицію учасниці шоу, зазначивши, що піде туди разом з нею. А після цього може з легкістю домовитись про сеанс в психолога Наталії Холоденко.