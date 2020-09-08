Макс Єжов, партнер Лесі Нікітюк на "Танцях з зірками" потрапив у ДТП біля Києва. Автомобіль перевернувся декілька разів, однак, на щастя, з танцівником все добре.

Танцівник Макс Єжов, учасник другого сезону шоу "Танці з зірками" та партнер Лесі Нікітюк потрапив у ДТП. Його підрізали на дорозі до Києва. Про це він розповів у своєму інстаграмі.

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Макс повідомив, що його нахабно підрізав сріблястий автомобіль Hyundai i30. Машина танцівника перелетіла через кювет та декілька разів перевернулась. На щастя, з Максом все гаразд, він дивом уцілів. Зараз він розшукує винного в ДТП водія, який зник з місця події.

Я живий, здоровий, але прошу в вас допомоги в пошуках інформації. Розшукуємо винного в ДТП водія, який робив небезпечний маневр з сторони села Болгарка за напрямом до Києва та зник з місця події,

– написав танцівник.

На відео Макс показав уламки машини, розкидані по полю та все, що лишилось від автомобіля. На допис відреагувала й Леся Нікітюк: "Максе, слава Богу, що все добре!"