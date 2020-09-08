Макс Ежов, партнер Леси Никитюк на "Танцах со звездами" попал в ДТП под Киевом. Автомобиль перевернулся несколько раз, однако, с танцовщиком все хорошо.

Танцовщик Макс Ежов, участник второго сезона шоу "Танцы со звездами" и партнер Леси Никитюк попал в ДТП. Его подрезали на дороге в Киев. Об этом он рассказал в своем инстаграме.

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Макс сообщил, что его нагло подрезал серебристый автомобиль Hyundai i30. Машина танцовщика перелетела через кювет и несколько раз перевернулась. К счастью, с Максом все в порядке, он чудом уцелел. Сейчас он ищет виновного в ДТП водителя, который скрылся с места происшествия.

Я жив, здоров, но прошу в вас помощи в поисках информации. Разыскиваем виновного в ДТП водителя, который делал опасный маневр с стороны села Болгарка по направлению в Киев и скрылся с места происшествия,

– написал танцовщик.

На видео Макс показал обломки машины, разбросанные по полю и все, что осталось от автомобиля. На сообщение отреагировала и Леся Никитюк: "Макс, слава Богу, что все хорошо!"