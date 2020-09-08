Российского киноактера Михаила Ефремова подозревали в совершении смертельной аварии в Москве 8 июня. От сложных травм на следующий день в больнице умер мужчина – курьер Сергей Захаров. Сегодня, 8 сентября, Ефремову вынесли приговор по этому делу после трех месяцев следствия.

В течение всего следствия Михаил Ефремов как признавал вину в ДТП, так и отрицал ее. Вместе с адвокатом они настаивали на проведении экологической экспертизы автомобиля, которая могла бы доказать причастность или непричастность актера к месту трагедии. Впрочем, эта просьба была отклонена и уже 3 сентября Ефремов решил взять всю вину на себя.

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В зале Пресненского суда он заявил, что виновен в деле и даже зачитал стихотворение погибшему мужчине, которое написал на 9 день после его смерти. В тот же день прокурор заявил, что настаивает на 11 годах колонии общего режима для мужчины. Ранее отмечалось, что ему может грозить 12 лет заключения.

Согласно информации телеграм-канала LifeShot, под домом Ефремова были поклонники актера, которые выражали ему свою поддержку. Также в зал суда приехали поддержать друзья Михаила – Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, а также жена София.

Какой приговор дали Ефремову?

Окончательное решение суда прозвучало сегодня, 8 сентября, – актера признали виновным по делу. Вердикт мужчине начали зачитывать в 11:00. Пока что приговор актеру не вынесли. По приговору, ему дали 8 лет колонии общего режима. Ефремову зачли в наказание время, проведенное под домашним арестом, – находиться в колонии ему теперь осталось 7 лет и 10,5 месяцев.

Также человек должен выплатить семье погибшего, а именно сыну Сергея Захарова 800 тисяч рублей компенсации. Прокуратура Москвы сочла справедливым приговор Ефремову. Михаила Ефремова уже взяли под стражу в зале суда. Потерпевшие не будут обжаловать приговор Ефремову. Суд также не стал лишать Михаила Ефремова государственных наград.

Согласно информации российского издания "РИА Новости", защита Ефремова обжалует приговор. Так отметил адвокат актера Эльман Пашаев. Михаила Ефремова вывели из сада суда в сопровождении милиции вместе с личными вещами и отправили автозаком в следственный изолятор.

Михаилу Ефремову вынесли приговор: смотрите видео онлайн