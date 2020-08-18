11 августа семья погибшего в результате ДТП, устроенного российским актером Михаилом Ефремовым, Сергея Захарова просит суд справедливо наказать артиста за совершенное преступление. Что касается компенсации, то родные Сергея просят один рубль.

Фото соответствующего заявления родных Сергея Захарова опубликовал телеграм-канал LifeShot.

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"Просим суд взыскать с Ефремова Михаила Олеговича в пользу гражданских истцов Захарова Валерия Владимировича, Захаровой Маргариты Владимировны, Захарова Валерия Сергеевича один рубль в качестве моральной компенсации за ущерб, причиненного гражданским истцом Ефремов, который совершил 8 июня 2020 года в состоянии алкогольного и наркотического опьянения дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб Захаров Сергей Владимирович", – говорится в иске.

Адвокат Добровинский, который защищает членов семьи погибшего, отметил, что единственное, чего они хотят – справедливого суда над Ефремовым.

Однако, ранее старший сын Захарова требовал у актера 6,5 миллионов рублей компенсации.

Что известно о ДТП с Михаилом Ефремовым?

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Артист выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина в результате полученных травм скончался в больнице на следующее утро. Суд определил меру пресечения для Ефремова – домашний арест до 22 января 2021 года.

После трагедии актер записал видеообращение, в котором обратился к семье погибшего водителя и раскаялся в содеянном. Позже он предложил родственникам материальную компенсацию и был готов усыновить детей Сергея Захарова. Однако впоследствии позиция подсудимого изменилась. Он категорически отказался признать вину в ДТП, но "готов платить", ведь в аварии участвовал его автомобиль. Актеру грозит 12 лет лишения свободы. Сейчас слушания по делу приостановлены, поскольку Ефремова госпитализировали.