Российский киноактер Михаил Ефремов 11 августа явился в Пресненский суд Москвы для очередного слушания по его делу. 8 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения вызвал ДТП на дороге, в результате чего погиб человек. Впрочем судебное заседание завершилось госпитализацией мужчины. Предварительный диагноз врачей – инсульт.

Несколько часов назад российское издание "Gazeta.ru" сообщало, что 56-летний Михаил Ефремов прибыл в суд, хромая. Журналисты отмечали, что у него после резонансного ДТП обострились проблемы с сердцем.

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В начале заседания Ефремову резко стало хуже и его на носилках отнесли работники скорой помощи в бессознательном состоянии. Накануне защитник Ефремова рассказывал, что актеру вызвали скорую из-за проблем с сердцем, но он отказался от госпитализации. Согласно информации агентства ТАСС, у мужчины было подозрение на инсульт, сообщает "Gazeta.ru". Адвокат мужчины – Эльман Пашаев отметил, что Ефремов сегодня уже не сможет участвовать в судебном заседании. Позже было решено отложить судебное заседание по делу актера на 12 августа.

"У Ефремова подозрение на инсульт, точный диагноз будет установлен в больнице, куда был госпитализирован", – уточнил источник российского агентства.

По последним данным телеграмм-канала Mash, врачи поставили мужчине предварительный диагноз – инсульт.

Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня во состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов на скорости выехал на внедорожнике на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Водитель умер в больнице 9 июня.

С тех пор Ефремов находится под домашним арестом. Суд продлил этот срок до 22 января 2021 года. После трагедии актер записал видеообращение к семье погибшего, в котором раскаивался за содеянное и попросил прощения за смертельное ДТП. Семья отказалась от денег, которые предлагала защита звезды. Однако Ефремов настойчиво предлагал компенсацию и даже был готов усыновить детей погибшего из-за него водителя. Впоследствии мужчина начал открещиваться от своих слов и не признавать вины в трагическом событии. Если вину Ефремова докажут, то мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.