Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, который 8 июня в центре Москвы совершил смертельное ДТП.

Сегодня, 5 августа, состоялся первый судебный процесс по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Заседание суда началось в 10 часов.

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Заседание суда уже переносили с 29 на 30 июля. Тогда 48-летний представитель Ефремова Эльман Пашаев не явился на суд по причине занятости в других судебных процессах, пишет телеграм-канал Life-Shot.

На заседании по делу Ефремова гражданская жена погибшего в ДТП Сергея Захарова в очередной раз просила признать ее потерпевшей, ведь по словам Ирины Стерховой, она прожила с мужем 20 лет. Официальная жена заявила, что ничего о ней не знает. Адвокат Ефремова отметил, что признать Ирину Стерхову потерпевшей нельзя, ведь их отношения не были официально оформленными. Суд отказался признавать ее потерпевшей.



Михаил Ефремов на судебном заседании / Фото телеграм-канала Lide Shot

На вопрос судьи признает ли Михаил Ефремов свою вину, актер ответил, что ничего не помнит и не признает свою вину по предъявленному обвинению.

Я ничего не помню, нет, не признаю,

– заявил актер в Пресненском суде Москвы.

Впрочем Михаил Ефремов признает, что употреблял алкогольные напитки, садясь за руль автомобиля. По словам инспектора ДПС после совершенного ДТП актер извинялся и начал каяться.

За материалами дела у Ефремова после аварии нашли в крови следы марихуаны и кокаина. Также в машине Ефремова после ДТП были найдены гашиш и гашишное масло

Экспертиза ДНК показывает, что актер Михаил Ефремов управлял своим автомобилем во время ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце.

"На сработавших подушках безопасности на месте водителя обнаружен пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", – огласила материалы дела прокурор.

Михаила Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и в следствие чего погиб человек. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов на скорости выехал на внедорожнике на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Водитель умер в больнице 9 июня.

С тех пор Ефремов находится под домашним арестом. Суд продлил этот срок до 22 января 2021 года. После трагедии актер записал видеообращение к семье погибшего, в котором раскаивался за содеянное и попросил прощения за смертельное ДТП. Семья отказалась от денег, которые предлагала защита звезды. Однако Ефремов настойчиво предлагал компенсацию и даже был готов усыновить детей погибшего из-за него водителя.