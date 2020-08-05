Пресненський суд Москви приступив до розгляду кримінальної справи щодо актора Михайла Єфремова, який 8 червня у центрі Москви скоїв смертельну ДТП.

Сьогодні, 5 серпня, відбувся перший судовий процес по кримінальній справі стосовно Михайла Єфремова. Засідання суду розпочалося о 10 годині.

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Засідання суду вже переносили з 29 на 30 липня. Тоді 48-річний представник Єфремова Ельман Пашаєв не з’явився на суд через зайнятість в інших судових процесах, пише телеграм-канал Life Shot.

На засіданні по справі Єфремова цивільна дружина загиблого в ДТП Сергія Захарова вчергове просила визнати її потерпілою, адже за словами Ірини Стерхової, вона прожила з чоловіком 20 років. Офіційна дружина заявила, що нічого про неї не знає. Адвокат Єфремова наголосив, що признати Ірину Стерхову потерпілою не можна, адже їхні стосунки не були офіційно оформленими. Суд відмовився визнавати її потерпілою.



Михайло Єфремов на судовому засіданні / Фото телеграм-каналу Lide Shot

На запитання судді чи визнає Михайло Єфремов свою провину, актор відповів, що нічого не пам’ятає та не визнає свою вину по пред’явленому обвинувачуванні.

Я нічого не пам’ятаю, ні, не визнаю,

– заявив актор у Пресненському суді Москви.

Втім Михайло Єфремов визнає, що вживав алкогольні напої сідаючи за кермо автомобіля. За словами інспектора ДПС після скоєного ДТП актор вибачався та почав каятися.

Михайла Єфремова звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, яке він здійснив, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, і в наслідок чого загинула людина. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.

Смертельна ДТП з Михайлом Єфремовим

Увечері 8 червня у стані алкогольного сп'яніння Михайло Єфремов на швидкості виїхав на позашляховику на зустрічну смугу Садового кільця і ​​врізався у фургон, за кермом якого перебував 57-річний Сергій Захаров. Водій помер в лікарні 9 червня.

Відтоді Єфремов перебуває під домашнім арештом. Суд продовжив цей термін до 22 січня 2021 року.Після трагедії актор записав відеозвернення до родини загиблого, у якому розкаювався за скоєне та попросив пробачення за смертельну ДТП. Сім'я відмовилася від грошей, які пропонував захист зірки. Проте Єфремов наполегливо пропонував компенсацію й навіть був готовий всиновити дітей загиблого через нього водія.