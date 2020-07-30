Михайлу Єфремову продовжили домашній арешт
8 червня у центрі Москви відбулася смертельна ДТП, яку скоїв російський актор Михайло Єфремов. З того часу артист перебував під домашнім арештом. Тепер суд продовжив цей термін до 22 січня 2021 року.
Сьогодні, 30 липня, відбулося слухання по справі смертельної ДТП. Попередньо воно мало відбутися вчора, проте його перенесли через неявку адвоката актора Ельмана Пашаєва. Наразі стало відомо, що суд вирішив продовжити для Михайла Єфремова домашній арешт. Про це повідомляє агентство місцевих новин "Москва".
До теми Михайло Єфремов не визнає свою вину в смертельній ДТП, – адвокат
За рішенням Пресненського районного суду Москви, Єфремов пробуде під домашнім арештом ще шість місяців.
Пресненським районним судом продовжено термін утримання під домашнім арештом Михайла Єфремова на шість місяців з моменту надходження кримінальної справи до суду. Призначене судове засідання на 5 серпня 2020 року о 10:00,
– зазначила прес-секретарка суду.
Зазначимо, Михайла Єфремова звинуваючують у порушенні правил дорожнього руху, яке він здійснив, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, і у наслідок чого загинула людина. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.
Що відомо про смертельну ДТП з Єфремовим?
8 червня Миххайло Єфремов у центрі Москви перевищив швидкіста та виїхав на позашляховику на зустрічну смугу Садового кіляця. Актор перебував у стані алкогольного сп'яніння і врізався у фургон, за кермом якого перебував 57-річний Сергій Захаров. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні наступного ранку.
Відтоді артист перебував під домашнім арештом. Після трагедії він записав відеозвернення до родини загиблого. У ньому Єфремов розкаювався та просив вибачення у рідних Сергія. Також він запропонував їм грошей, проте сім'я відмовилася. Після наполегливих пропозицій щодо компенсації, Михайло навіть був готовий всиновити дітей загиблого водія. Проте пізніше його адвокат заявив, що актор не визнає своєї провини у цій смертельній ДТП.