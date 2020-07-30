8 червня у центрі Москви відбулася смертельна ДТП, яку скоїв російський актор Михайло Єфремов. З того часу артист перебував під домашнім арештом. Тепер суд продовжив цей термін до 22 січня 2021 року.

Сьогодні, 30 липня, відбулося слухання по справі смертельної ДТП. Попередньо воно мало відбутися вчора, проте його перенесли через неявку адвоката актора Ельмана Пашаєва. Наразі стало відомо, що суд вирішив продовжити для Михайла Єфремова домашній арешт. Про це повідомляє агентство місцевих новин "Москва".

До теми Михайло Єфремов не визнає свою вину в смертельній ДТП, – адвокат

За рішенням Пресненського районного суду Москви, Єфремов пробуде під домашнім арештом ще шість місяців.

Пресненським районним судом продовжено термін утримання під домашнім арештом Михайла Єфремова на шість місяців з моменту надходження кримінальної справи до суду. Призначене судове засідання на 5 серпня 2020 року о 10:00,

– зазначила прес-секретарка суду.