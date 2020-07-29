8 червня російський актор Михайло Єфремов спричинив смертельну аварію в Москві. Якщо спочатку він був готовий відшкодувати втрату сім'ї загиблого Сергія Захарова й публічно розкаювався за скоєне, то тепер, за словами адвоката, свою вину не визнає.

Розслідування справи, у якій фігурує актор Михайло Єфремов, завершилось кілька тижнів тому. Проте адвокат потерпілих Олександр Добровінський, як повідомляє видання "Интерфакс-Россия", розкрив журналістам нові подробиці. Він заявив, що Єфремов не визнає свою вину в смертельній ДТП, і це зафіксовано в матеріалах кримінальної справи.

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Не тільки за словами, це є в матеріалах справи. Спочатку визнавав, а потім відмовився,

– пояснив адвокат Добровінський позицію актора.

Крім того, він запевнив, що потерпілі не отримали ані вибачень, ані компенсацій від Єфремова, а до зірки підготували три цивільні позови. Попереднє слухання у кримінальній справі перенесено на 30 липня, адже обидва адвокати Єфремова перебувають за межами Москви.

Варто зазначити, що всього кілька тижнів тому преса рясніла заголовками про те, що Михайло Єфремов відмовився визнати провину в трагічній ДТП. Тоді адвокат актора Ельман Пашаєв повідомив, що злочин актор не вчиняв, проте "готовий платити", оскільки в ДТП брала участь його машина. Тоді адвокат потерпілих Олександр Добровінський вкотре наголосив, що автомобіль був у повному порядку. Це встановила експертиза: "Ви знаєте, це трохи блюзнірство – говорити, що водій автомобіля, через якого загинув Сергій, не винен".

Після розголосу в пресі Ельман Пашаєв наголосив, що його неправильно зрозуміли журналісти. "Я не говорив, що він відмовився від визнання провини. Мій підзахисний визнає, що сталася аварія з його машиною", – заявив адвокат Єфремова.

Смертельна ДТП з Михайлом Єфремовим

Увечері 8 червня у стані алкогольного сп'яніння Михайло Єфремов на швидкості виїхав на позашляховику на зустрічну смугу Садового кільця і ​​врізався у фургон, за кермом якого перебував 57-річний Сергій Захаров. Водій помер в лікарні 9 червня.

Відтоді Єфремов перебуває під домашнім арештом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Після трагедії актор записав відеозвернення до родини загиблого, у якому розкаювався за скоєне та попросив пробачення за смертельну ДТП. Сім'я відмовилася від грошей, які пропонував захист зірки. Проте Єфремов наполегливо пропонував компенсацію й навіть був готовий всиновити дітей загиблого через нього водія.