8 июня российский актер Михаил Ефремов спровоцировал смертельную аварию в Москве. Если сначала он был готов возместить потерю семьи погибшего Сергея Захарова и публично раскаивался за содеянное, то теперь, по словам адвоката, свою вину не признает.

Расследование дела, в котором фигурирует актер Михаил Ефремов, завершилось несколько недель назад. Однако адвокат потерпевших Александр Добровинский, как сообщает издание "Интерфакс-Россия", раскрыл журналистам новые подробности. Он заявил, что Ефремов не признает свою вину в смертельном ДТП, и это зафиксировано в материалах уголовного дела.

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Не только по словам, это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался,

– пояснил адвокат Добровинский позицию актера.

Кроме того, он заверил, что потерпевшие не получили ни извинений, ни компенсаций от Ефремова, а к звезде подготовили три гражданских иска. Предварительное слушание по уголовному делу перенесено на 30 июля, ведь оба адвоката Ефремова находятся за пределами Москвы.

Стоит отметить, что всего несколько недель назад пресса пестрела заголовками о том, что Михаил Ефремов отказался признать вину в трагическом ДТП. Тогда адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что преступление актер не совершал, однако "готов платить", поскольку в ДТП участвовала его машина. Тогда адвокат потерпевших Александр Добровинский в очередной раз подчеркнул, что автомобиль был в полном порядке. Это установила экспертиза: "Вы знаете, это немного кощунство – говорить, что водитель автомобиля, из-за которого погиб Сергей, не виноват".

После огласки в прессе Эльман Пашаев отметил, что его неправильно поняли журналисты. "Я не говорил, что он отказался от признания вины. Мой подзащитный признает, что произошла авария с его машиной", – заявил адвокат Ефремова.

Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов на скорости выехал на внедорожнике на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Водитель умер в больнице 9 июня.

С тех пор Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. После трагедии актер записал видеообращение к семье погибшего, в котором раскаивался за содеянное и попросил прощения за смертельное ДТП. Семья отказалась от денег, которые предлагала защита звезды. Однако Ефремов настойчиво предлагал компенсацию и даже был готов усыновить детей погибшего из-за него водителя.