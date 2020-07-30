8 июня в центре Москвы произошло смертельное ДТП, которое совершил российский актер Михаил Ефремов. С тех пор артист находился под домашним арестом. Теперь суд продлил этот срок до 22 января 2021 года.

Сегодня, 30 июля, состоялось слушание по делу смертельного ДТП. Предварительно оно должно было состояться вчера, однако его перенесли из-за неявки адвоката актера Эльмана Пашаева. Сейчас стало известно, что суд решил продлить для Михаила Ефремова домашний арест. Об этом сообщает агентство местных новостей "Москва".

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По решению Пресненского районного суда Москвы, Ефремов пробудет под домашним арестом еще шесть месяцев.

Пресненский районный суд продлил срок содержания под домашним арестом Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд. Назначено судебное заседание на 5 августа 2020 в 10:00,

– отметила пресс-секретарь суда.

Отметим, Михаила Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и в результате чего погиб человек. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Что известно о смертельном ДТП с Ефремовым?

8 июня Михаил Ефремов в центре Москвы превысил скорость и выехал на внедорожнике на встречную полосу Садового кольца. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина от полученных травм скончался в больнице на следующее утро.

С тех пор артист находился под домашним арестом. После трагедии он записал видеообращение к семье погибшего. В нем Ефремов раскаивался и просил прощения у родных Сергея. Также он предложил им денег, однако семья отказалась. После настойчивых предложений по компенсации, Михаил даже был готов усыновить детей погибшего водителя. Однако позже его адвокат заявил, что актер не признает своей вины в этой смертельной ДТП.