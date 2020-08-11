Російський кіноактор Михайло Єфремов 11 серпня з'явився у Пресненському суді Москви для чергового слухання по його справі. 8 червня чоловік в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП на дорозі, внаслідок чого загинув чоловік. Втім судове засідання завершилось госпіталізацією чоловіка. Попередній діагноз лікарів – інсульт.

Декілька годин тому російське видання "Gazeta.ru" повідомляло, що 56-річний Михайло Єфремов прибув до суду, кульгаючи. Журналісти зазначали, що у нього після резонансної ДТП загострились проблеми із серцем.

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На початку засідання Єфремову різко стало гірше і його на ношах віднесли працівники швидкої допомоги у несвідомому стані. Напередодні захисник Єфремова розповідав, що акторові викликали швидку через проблеми з серцем, але він відмовився від госпіталізації. Згідно з інформацією агентства ТАСС, у чоловіка була підозра на інсульт, повідомляє "Gazeta.ru". Адвокат чоловіка – Ельман Пашаєв зазначив, що Єфремов сьогодні вже не зможе брати участь в судовому засіданні. Пізніше було вирішено відкласти судове засідання у справі актора на 12 серпня.

"У Єфремова підозра на інсульт, точний діагноз буде встановлений в лікарні, куди його госпіталізували", – уточнило джерело російського агентства.

За останніми даними телеграм-каналу Mash, лікарі поставили чоловіку попередній діагноз – інсульт.

Смертельна ДТП з Михайлом Єфремовим

Увечері 8 червня у стані алкогольного сп'яніння Михайло Єфремов на швидкості виїхав на позашляховику на зустрічну смугу Садового кільця і ​​врізався у фургон, за кермом якого перебував 57-річний Сергій Захаров. Водій помер в лікарні 9 червня.

Відтоді Єфремов перебуває під домашнім арештом. Суд продовжив цей термін до 22 січня 2021 року. Після трагедії актор записав відеозвернення до родини загиблого, у якому розкаювався за скоєне та попросив пробачення за смертельну ДТП. Сім'я відмовилася від грошей, які пропонував захист зірки. Проте Єфремов наполегливо пропонував компенсацію й навіть був готовий всиновити дітей загиблого через нього водія. Згодом чоловік почав відхрещуватись від своїх слів та не визнавати вини у трагічній події. Якщо вину Єфремова доведуть, то чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.