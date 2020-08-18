11 серпня сім'я загиблого у результаті ДТП, що спричинив російський актор Михайлом Єфремов, Сергія Захарова просить суд справедливо покарати артиста за скоєний злочин. Щодо компенсації, то рідні Сергія просять один рубль.

Фото відповідної заяви рідних Сергія Захарова опублікував телеграм-канал LifeShot.

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"Просимо суд стягнути з Єфремова Михайла Олеговича на користь громадянських позивачів Захарова Валерія Володимировича, Захарової Маргарити Володимирівни, Захарова Валерія Сергійовича один рубль в якості моральної компенсації шкоди, спричиненої громадянським позивачем Єфремовим Михайлом Олеговичем, який скоїв 8 червня 2020 року в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинув Захаров Сергій Володимирович", – йдеться у позові.

Адвокат Добровінський, який захищає членів сім'ї загиблого, зазначив, що єдине, чого вони хочуть – справедливого суду над Єфремовим.

Однак, раніше старший син Захарова вимагав у актора 6, 5 мільйонів рублів компенсації.

Що відомо про ДТП з Михайлом Єфремовим?

Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, ввечері 8 червня актор Михайло Єфремов спричинив смертельну ДТП на Садовому кільці в Москві. Артист виїхав на зустрічну смугу та врізався у фургон, за кермом якого перебував 57-річний Сергій Захаров. Чоловік в результаті отриманих травм помер в лікарні наступного ранку. Суд визначив запобіжний захід для Єфремова – домашній арешт до 22 січня 2021 року.

Після трагедії актор записав відеозвернення, у якому звернувся до родини загиблого водія та розкаявся у скоєному. Пізніше він запропонував родичам матеріальну компенсацію і був готовий встиновити дітей Сергія Захарова. Проте згодом позиція підсудного змінилася. Він категорично відмовився визнати провину у ДТП, але "готовий платити", адже в аварії брав участь його автомобіль. Актору загрожує 12 років позбавлення волі. Наразі слухання у справі призупинені, оскільки Єфремова госпіталізували.