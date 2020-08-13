11 серпня російського актора Михайла Єфремова екстрено госпіталізували із зали суду з підозрою на інсульт. У Боткінській лікарні він пересувається на інвалідному візку. Російські ЗМІ стверджують, що діагноз підтвердили медики.

У вівторок, 11 серпня, у Пресненському суді Москви мало б відбутись слухання у справі актора Михайла Єфремова, проте його довелось перенести через погіршення стану підсудного. На ношах його віднесли працівники швидкої допомоги у несвідомому стані й направили до Боткінської лікарні Москви з попереднім діагнозом інсульт. В телеграм-каналі "Москва 24" з'явилось відео з Єфремовим у клініці.

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На ролику російський актор з'явився в інвалідному візку в супроводі медиків. Крім того, у повідомленні зазначається, що лікарі підтвердили інсульт у Єфремова. Нагадаємо, що напередодні адвокат підсудного Ельман Пашаєв розповідав про проблеми з серцем зірки після смертельного ДТП.

ДТП з Михайлом Єфремовим

Ввечері 8 червня у стані алкогольного сп'яніння Михайло Єфремов спричинив ДТП на Садовому кільці в Москві. Він виїхав на зустрічну смугу й врізався у фургон, водій якого 57-річний Сергій Захаров помер на ранок наступного дня. Єфремов перебуває під домашнім арештом до 22 січня 2021 року.

Після аварії актор публічно звернувся до родини загиблого водія, розкаюючись за скоєне у відеозвернені. Згодом він пропонував їм матеріальну компенсацію й навіть був готовий всиновити дітей Захарова. Проте згодом позиція підсудного кардинально змінилась, він відмовився визнати провину в трагічній ДТП, проте "готовий платити", адже в аварії брала участь його машина. Йому загрожує 12 років позбавлення волі. Слухання справи наразі призупинені через госпіталізацію актора.