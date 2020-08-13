11 августа российского актера Михаила Ефремова экстренно госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт. В Боткинской больнице он передвигается на инвалидной коляске. Российские СМИ утверждают, что диагноз подтвердили медики.

Во вторник, 11 августа, в Пресненском суде Москвы должно было состояться слушание по делу актера Михаила Ефремова, однако его пришлось перенести из-за ухудшения состояния подсудимого. На носилках его отнесли работники скорой помощи в бессознательном состоянии и направили в Боткинскую больницу Москвы с предварительным диагнозом инсульт. В телеграм-канале "Москва 24" появилось видео с Ефремовым в клинике.

К теме Скандального Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда из-за инсульта: видео

На ролике российский актер появился в инвалидной коляске в сопровождении медиков. Кроме того, в сообщении отмечается, что врачи подтвердили инсульт у Ефремова. Напомним, что накануне адвокат подсудимого Эльман Пашаев рассказывал о проблемах с сердцем звезды после смертельного ДТП.

ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов совершил ДТП на Садовом кольце в Москве. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого 57-летний Сергей Захаров скончался на утро следующего дня. Ефремов находится под домашним арестом до 22 января 2021 года.

После аварии актер публично обратился к семье погибшего водителя, раскаиваясь за содеянное в видеообращении. Впоследствии он предлагал им материальную компенсацию и даже был готов усыновить детей Захарова. Однако впоследствии позиция подсудимого изменилась кардинально, он отказался признать вину в трагическом ДТП, однако "готов платить", ведь в аварии участвовала его машина. Ему грозит 12 лет лишения свободы. Слушания дела в настоящее время приостановлены из-за госпитализации актера.