Российский киноактер Михаил Ефремов 3 августа в зале Пресненского суда Москвы признал вину в смертельном ДТП. Жуткая авария, из-за которой в больнице от травм скончался курьер Сергей Захаров, произошла 8 июня. Как оказалось, через 9 дней после трагедии киноактер посвятил ему свое стихотворение.

Проникновенное стихотворение-обращение к покойному Михаил Ефремов прочитал в зале суда Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

К слову Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП в Москве

Стихотворение Михаила Ефремова:​

Сергей, мы не были знакомы,

Наше знакомство стало ужасным,

я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

всё, что будет потом, — только во имя твоё.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть до того времени,

когда мы станем вдвоём.

Там никто не сдаёт и никто не злится,

на том свете нету таких понятий.

Там у всех, как у тебя, светлые лица.

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

я омерзительный, пьяный, ужасный, нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот мир.

Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!

Вот бы поговорить с ним! Увидеть его! Помолчать...

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.

Есть на кого поставить Каинову печать.

Добавим, что перед этим Ефремов признал свою вину. Во время дебатов сторон, прокурор заявил, что вина Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана. Сейчас актер ждет приговора суда, который состоится 8 сентября в Пресненском суде.