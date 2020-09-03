После признания вины Ефремов зачитал стихотворение погибшему курьеру
Российский киноактер Михаил Ефремов 3 августа в зале Пресненского суда Москвы признал вину в смертельном ДТП. Жуткая авария, из-за которой в больнице от травм скончался курьер Сергей Захаров, произошла 8 июня. Как оказалось, через 9 дней после трагедии киноактер посвятил ему свое стихотворение.
Проникновенное стихотворение-обращение к покойному Михаил Ефремов прочитал в зале суда Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
К слову Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП в Москве
Стихотворение Михаила Ефремова:
Сергей, мы не были знакомы,
Наше знакомство стало ужасным,
я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
всё, что будет потом, — только во имя твоё.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть до того времени,
когда мы станем вдвоём.
Там никто не сдаёт и никто не злится,
на том свете нету таких понятий.
Там у всех, как у тебя, светлые лица.
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.
Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
я омерзительный, пьяный, ужасный, нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот мир.
Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!
Вот бы поговорить с ним! Увидеть его! Помолчать...
Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.
Есть на кого поставить Каинову печать.
Добавим, что перед этим Ефремов признал свою вину. Во время дебатов сторон, прокурор заявил, что вина Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана. Сейчас актер ждет приговора суда, который состоится 8 сентября в Пресненском суде.