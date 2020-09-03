Після визнання провини Єфремов зачитав вірш загиблому кур'єру
Російський кіноактор Михайло Єфремов 3 серпня у залі Пресненського суду Москви визнав провину у смертельній ДТП. Моторошна аварія, через яку у лікарні від травм помер кур'єр Сергій Захаров, трапилась 8 червня. Як виявилось, через 9 днів після трагедії кіноактор написав і присвятив йому свій вірш.
Проникливий вірш-звернення до покійного чоловіка Михайло Єфремов прочитав у залі суду Москви. Про це повідомляє телеграм-канал LIFE SHOT.
До слова Михайло Єфремов визнав свою провину у смертельній ДТП у Москві
Вірш Михайла Єфремова:
Сергей, мы не были знакомы,
Наше знакомство стало ужасным,
я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
всё, что будет потом, — только во имя твоё.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть до того времени,
когда мы станем вдвоём.
Там никто не сдаёт и никто не злится,
на том свете нету таких понятий.
Там у всех, как у тебя, светлые лица.
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.
Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
я омерзительный, пьяный, ужасный, нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот мир.
Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!
Вот бы поговорить с ним! Увидеть его! Помолчать...
Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.
Есть на кого поставить Каинову печать.
Додамо, що перед цим Єфремов визнав свою провину. Під час дебатів сторін, прокурор заявив, що вина Єфремова в ДТП зі смертельним результатом доведена. Наразі актор чекає вироку суду, який відбудеться 8 вересня у Пресненському суді.