Російський кіноактор Михайло Єфремов 3 серпня у залі Пресненського суду Москви визнав провину у смертельній ДТП. Моторошна аварія, через яку у лікарні від травм помер кур'єр Сергій Захаров, трапилась 8 червня. Як виявилось, через 9 днів після трагедії кіноактор написав і присвятив йому свій вірш.

Проникливий вірш-звернення до покійного чоловіка Михайло Єфремов прочитав у залі суду Москви. Про це повідомляє телеграм-канал LIFE SHOT.

До слова Михайло Єфремов визнав свою провину у смертельній ДТП у Москві

Вірш Михайла Єфремова:

Сергей, мы не были знакомы,

Наше знакомство стало ужасным,

я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

всё, что будет потом, — только во имя твоё.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть до того времени,

когда мы станем вдвоём.

Там никто не сдаёт и никто не злится,

на том свете нету таких понятий.

Там у всех, как у тебя, светлые лица.

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

я омерзительный, пьяный, ужасный, нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот мир.

Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!

Вот бы поговорить с ним! Увидеть его! Помолчать...

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.

Есть на кого поставить Каинову печать.

Додамо, що перед цим Єфремов визнав свою провину. Під час дебатів сторін, прокурор заявив, що вина Єфремова в ДТП зі смертельним результатом доведена. Наразі актор чекає вироку суду, який відбудеться 8 вересня у Пресненському суді.