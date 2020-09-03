Російський кіноактор Михайло Єфремов, якого звинувачували у скоєнні смертельного ДТП у Москві, визнав свою провину. Через майже 3 місяці після трагедії він наважився розповісти це у суді.

Неочікувану заяву Єфремов зробив на засіданні Пресненського суду, який веде його справу, 3 вересня. Про це повідомили у виданні Meduza.

З останнього Михайло Єфремов не пам'ятає день смертельної ДТП і просить "останнє бажання"

У мене заява. Ваша честь, я визнаю свою провину,

– сказав Єфремов на початку судового засідання, після чого йому не дали можливості більше говорити.

Під час дебатів сторін, прокурор заявив, що вина Єфремова в ДТП зі смертельним результатом доведена.

Після трагедії кіноактор у своїх відео зізнався, що винен, але згодом його риторика стрімко змінилась. Він неодноразово заявляв, що не винен у трагедії, стверджував, що визнання його провини на відео – монтаж, а сам він не пам'ятає дня трагедії. Актор також спростовував те, що приймав наркотичні речовини, які знайшли в його організмі під час експертизи. Єфремов також просив проведення екологічної експертизи, але суд відхиляв це прохання через термін дії справи.