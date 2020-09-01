Російський кіноактор Михайло Єфремов з червня 2020 року свідчить у справі смертельної ДТП, винуватцем якої його вважають. Незважаючи на алкогольне та наркотичне сп'яніння, у якому його затримали, чоловік не пам'ятає подій та просить екологічної експертизи.

Чергове засідання у справі Єфремова відбулось у Пресненському суді у Москві. Кіноактор зазначив, що того дня їздив у таксі і не розуміє, як він міг опинитись в автомобілі та не знає, звідки у ньому взялись наркотики, адже "не має до цього тяги". Хоча про алкогольне сп'яніння Єфремов не заперечував. Про це повідомляє видання BBC.

До слова Сім'я загиблого в ДТП з Єфремовим Сергія Захарова просить один рубль компенсації: фото

Що відомо про справу Єфремова?

Ввечері 8 червня 2020 року у Москві сталась моторошна аварія, у якій Михайло Єфремов у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, за версією Пресненського суду, виїхав на зустрічну полосу дороги та зіткнувся з автомобілем чоловіка. Ним став кур'єр Сергій Захаров, який від травм помер у лікарні наступного ранку. Спочатку Єфремов визнавав свою вину, пропонував кошти постраждалим та навіть хотів взяти на опікунство сина загиблого, але згодом його риторика різко змінилась. Зараз чоловік не визнає своєї вини і перебуває під домашнім арештом до 22 січня 2021 року. Ввечері 8 червня 2020 року у Москві сталась моторошна аварія, у якій Михайло Єфремов у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, за версією Пресненського суду, виїхав на зустрічну полосу дороги та зіткнувся з автомобілем чоловіка. Ним став кур'єр Сергій Захаров, який від травм помер у лікарні наступного ранку. Спочатку Єфремов визнавав свою вину, пропонував кошти постраждалим та навіть хотів взяти на опікунство сина загиблого, але згодом його риторика різко змінилась. Зараз чоловік не визнає своєї вини і перебуває під домашнім арештом до 22 січня 2021 року.

Може, я сам піддався, може, мене втягнули до машини. Краще не брати це до уваги, тому що я вже був сильно п'яний. Я не розумію, звідки в мені наркотики. Не знаю. Були у мене вечірки за три дні до цього, але не знаю, не було в мене до цього тяги, нічого не можу сказати,

– розповів власну версію Михайло Єфремов.

Також чоловік наполягає, що відеоролик, у якому він зізнався, що винен у ДТП, себе не впізнає і що його "змонтували", адже там чітко прослуховується слово "не винен".

"З усіх телевізорів, радіо, з усіх прасок говорили, що це зробив я. Потім я побачив, що я і там це говорю на записі. Але там я говорю, що це не я. Там видно по губах, що "не" вирізано, це говорить один з кращих звукорежисерів – моя дружина, золоті вуха Росії", – зазначив актор.

Кіноактора також запитали, чому він переказував кошти сім'ї загиблого, якщо він вважає себе не винним, то той пояснив, що у нього дуже розвинуте почуття провини: "Мені дуже шкода потерпілих. Я хочу їм допомогти і допоможу, коли це все закінчиться і ви зникнете з мого життя. Всю провину за Велику жовтневу революцію я брати не збираюся".



Фото з моменту ДТП 8 червня 2020 року у Москві / Колаж УНН, фото Baza/Telegram

Зокрема, чоловік вкотре попросив про "останнє бажання" – проведення екологічної експертизи, тобто біологічну експертизу лобового скла машини актора. Якщо ж завдяки ній доведуть, що Єфремов був за кермом, то він визнає провину. Але суддя вже відхиляв таке клопотання, адже від моменту ДТП пройшло занадто багато часу і сліди могли не зберегтися.

За старих часів останнє бажання засудженого до страти виконували. Мене до страти засудили ще 9 червня, коли захисники потерпілих стали ходити федеральними каналами і говорити про мою вину. Я вас прошу виконати моє останнє бажання. Я п'яним ніколи не сідав за кермо, і експертиза повинна допомогти дізнатися правду,

– попросив обвинувачений.