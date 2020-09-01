Российский киноактер Михаил Ефремов с июня 2020 года свидетельствует в деле смертельного ДТП, виновником которой он считается. Несмотря на алкогольное и наркотическое опьянение, с которым его задержали, мужчина не помнит событий и просит экологическую экспертизу.

Очередное заседание по делу Ефремова состоялось в Пресненском суде в Москве. Киноактер отметил, что в тот день ездил в такси и не понимает, как он мог оказаться в автомобиле и не знает, откуда в нем взялись наркотики, ведь "не имеет к этому тяги". Хотя про алкогольное опьянение Ефремов не возражал. Об этом сообщает издание BBC.

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Что известно о деле Ефремова?

Вечером 8 июня 2020 года в Москве произошла жуткая авария, в которой Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, по версии Пресненского суда, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с другим автомобилем.За рулем был курьер Сергей Захаров, который от травм скончался в больнице на следующее утро. Сначала Ефремов признал свою вину, предлагал средства пострадавшим и даже хотел взять на опекунство сына погибшего, но впоследствии его риторика резко изменилась. Сейчас он не признает своей вины и находится под домашним арестом до 22 января 2021 года.

Может, я сам поддался, может, меня втянули в машину. Лучше это не принимать во внимание, потому что я уже был сильно пьяный. Я не понимаю, откуда во мне наркотики. Не знаю. Были у меня вечеринки за три дня до этого, но не знаю, не было у меня к этому тяги, ничего не могу сказать,

– рассказал свою версию Михаил Ефремов.

Также мужчина настаивает, что в видеоролике, в котором он признался, что виноват в ДТП, себя не узнает и что его "смонтировали", ведь там четко прослушивается слово "должен".

"Из всех телевизоров, радио, из всех утюгов говорили, что это сделал я. Потом я увидел, что я и там это говорю на записи. Но там я говорю, что это не я. Там видно по губам, что "не" вырезано, это говорит один из лучших звукорежиссеров – моя жена, золотые уши России", – отметил актер.

Киноактера также спросили, почему он перечислял средства семьи погибшего, если он считает себя невиновным, тот объяснил, что у него очень развито чувство вины: "Мне очень жаль пострадавших. Я хочу им помочь и помогу, когда это все закончится и вы исчезнете из моей жизни. Всю вину за Великую октябрьскую революцию я брать не собираюсь".



Фото с момента ДТП 8 июня 2020 в Москве / Коллаж​ УНН, фото Baza/Telegram

В частности, он в очередной раз попросил о "последнем желании" – проведении экологической экспертизы, то есть биологической экспертизе лобового стекла машины актера. Если же благодаря ей докажут, что Ефремов был за рулем, то он признает вину. Но судья уже отклонял обращение, ведь с момента ДТП прошло слишком много времени и следы могли не сохраниться.

В старину последнее желание приговоренного к смертной казни выполняли. Меня к смертной казни приговорили еще 9 июня, когда защитники пострадавших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине. Я вас прошу тсполнить мое последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду,

– попросил обвиняемый.