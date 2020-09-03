Российский киноактер Михаил Ефремов, которого обвиняли в совершении смертельного ДТП в Москве, признал свою вину. Спустя почти 3 месяца после трагедии он решился рассказать это в суде.

Неожиданное заявление Ефремов сделал на заседании Пресненского суда, который ведет его дело, 3 сентября. Об этом сообщили в издании Meduza.

С последнего Михаил Ефремов не помнит о дне смертельного ДТП и просит "последнее желание"

У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину,

– сказал Ефремов в начале судебного заседания, после чего ему не дали возможности больше говорить.

Во время прений сторон прокурор заявил, что вина Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана.

После трагедии киноактер в своих видео признался, что виновен, но впоследствии его риторика стремительно изменилась. Он неоднократно заявлял, что не виноват в трагедии, утверждал, что признание его вины на видео – монтаж, а сам он не помнит дня трагедии. Актер также опровергал то, что принимал наркотические вещества, которые нашли в его организме во время экспертизы. Ефремов также просил проведения экологической экспертизы, но суд отклонял эту просьбу из-за срока действия дела.