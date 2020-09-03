Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП в Москве
Российский киноактер Михаил Ефремов, которого обвиняли в совершении смертельного ДТП в Москве, признал свою вину. Спустя почти 3 месяца после трагедии он решился рассказать это в суде.
Неожиданное заявление Ефремов сделал на заседании Пресненского суда, который ведет его дело, 3 сентября. Об этом сообщили в издании Meduza.
С последнего Михаил Ефремов не помнит о дне смертельного ДТП и просит "последнее желание"
У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину,
– сказал Ефремов в начале судебного заседания, после чего ему не дали возможности больше говорить.
Во время прений сторон прокурор заявил, что вина Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана.
После трагедии киноактер в своих видео признался, что виновен, но впоследствии его риторика стремительно изменилась. Он неоднократно заявлял, что не виноват в трагедии, утверждал, что признание его вины на видео – монтаж, а сам он не помнит дня трагедии. Актер также опровергал то, что принимал наркотические вещества, которые нашли в его организме во время экспертизы. Ефремов также просил проведения экологической экспертизы, но суд отклонял эту просьбу из-за срока действия дела.
Что известно о деле Ефремова?
Вечером 8 июня 2020 года в Москве произошла жуткая авария, в которой Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, по версии Пресненского суда, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с автомобилем мужчины. Им стал курьер Сергей Захаров, который от травм умер в больнице на следующее утро. Сначала Ефремов признал свою вину, предлагал средства пострадавшим и даже хотел взять на опекунство сына погибшего, но впоследствии его риторика резко изменилась. Долгое время мужчина не признавал своей вины и должен был находиться под домашним арестом до 22 января 2021 года. Сейчас срок его заключения выясняется.