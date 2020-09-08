Російського кіноактора Михайла Єфремова підозрювали у спричиненні смертельної аварії у Москві 8 червня. Від складних травм наступного дня у лікарні помер чоловік –кур'єр Сергій Захаров. Сьогодні, 8 вересня, Єфремову винесли вирок у цій справі після трьох місяців слідства.

Протягом усього слідства Михайло Єфремов як визнавав провину у ДТП, так і заперечував її. Разом з адвокатом вони наполягали на проведення екологічної експертизи автомобіля, яка могла б довести причетність або непричетність актор до місця трагедії. Втім, це прохання було відхилено і вже 3 вересня Єфремов вирішив взяти усю провину на себе.

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В залі Пресненського суду він заявив, що винен у справі та навіть зачитав вірш загиблому чоловіку, який написав на 9 день після його смерті. Того ж дня прокурор заявив, що наполягає на 11 років колонії загального режиму для чоловіка. Раніше зазначалось, що йому може загрожувати 12 років ув'язнення. Остаточне рішення суду прозвучало сьогодні, 8 вересня, – актора визнали винним у справі. Вердикт чоловіку почали зачитувати о 11:00. Наразі вирок актору не винесли.

Згідно з інформацією телеграм-каналу LifeShot, під будинком Єфремова були прихильники актора, які висловлювали йому свою підтримку. Також у зал суду приїхали підтримати друзі Михайла – Гарік Сукачов, Іван Охлобистін, а також дружина Софія.

Михайлу Єфремову винесли вирок: дивіться відео онлайн