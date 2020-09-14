"Танці з зірками 2020" 3 випуск: хто вибув з проєкту
Сьогодні на танцювальному паркеті третього випуску "Танців з зірками" виконувались лише найпроникливіші номери про любов, адже саме такою була тема цього ефіру. Але незважаючи на бурхливі почуття у шоу, для Слави Камінської і Дмитра Дікусара цей випуск у шоу став останнім.
У шоу "Танці з зірками" глядачі змогли побачити не лише красиві танцювальні номери, а й зізнання зірок про їхні любовні історії. До прикладу, Юлія Саніна не стримала сліз через почуття до чоловіка Валерія, а Тарас Цимбалюк навіть освідчився своїй коханій Тіні прямо на паркеті.
Зверніть увагу "Танці з зірками 2020" 3 випуск: освідчення Цимбалюка на паркеті і щирі сльози Юлії Саніної
Втім, танцювальне шоу у 3 випуску завершилось для пари Слави Камінської та Дмитра Дікусара. Вони вже вдруге за проєкт потрапили у зону ризику і, на жаль, не впорались з танцем. Проникливе контемпорарі, яке було присвячене нещасливому коханню Дмитра та Слави, не змогло підкорити ні суддів, ні глядачів.
"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Слави Камінської і Дмитра Дікусара
Знайомтесь Танці з зірками 2020: список учасників танцювального шоу
"Танці з зірками"– це популярне розважальне шоу, за умовами якого зірки у прямому ефірі показують танцювальні постановки разом зі своїми професійними партнерами. Оцінюють виступи пар журі, до якого у 2020 році увійшли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті українські хореографи Влад Яма і Григорій Чапкіс. Окрім цього, обирати переможців шоу будуть глядачі, які щотижня рятуватимуть своїх фаворитів від виходу з проєкту.
Вперше "Танці з зірками" з'явились на вітчизняному телебаченні у вересні 2006 року. Відтоді вийшло 4 сезони, кожен з яких мав чималий успіх. Після 6 років перерви легендарне шоу повернулось на екрани. У 2017 році перемогу здобули Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко, у 2018-му – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, а у 2019-му – Ксенія Мішина та Євген Кот.