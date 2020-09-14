Сьогодні на танцювальному паркеті третього випуску "Танців з зірками" виконувались лише найпроникливіші номери про любов, адже саме такою була тема цього ефіру. Але незважаючи на бурхливі почуття у шоу, для Слави Камінської і Дмитра Дікусара цей випуск у шоу став останнім.

У шоу "Танці з зірками" глядачі змогли побачити не лише красиві танцювальні номери, а й зізнання зірок про їхні любовні історії. До прикладу, Юлія Саніна не стримала сліз через почуття до чоловіка Валерія, а Тарас Цимбалюк навіть освідчився своїй коханій Тіні прямо на паркеті.

Зверніть увагу "Танці з зірками 2020" 3 випуск: освідчення Цимбалюка на паркеті і щирі сльози Юлії Саніної

Втім, танцювальне шоу у 3 випуску завершилось для пари Слави Камінської та Дмитра Дікусара. Вони вже вдруге за проєкт потрапили у зону ризику і, на жаль, не впорались з танцем. Проникливе контемпорарі, яке було присвячене нещасливому коханню Дмитра та Слави, не змогло підкорити ні суддів, ні глядачів.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Слави Камінської і Дмитра Дікусара

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