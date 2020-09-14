Сегодня на танцевальном паркете третьего выпуска "Танцев со звездами" исполнялись лишь самые проникновенные номера о любви, ведь именно такой была тема этого эфира. Но несмотря на бурные чувства в шоу, для Славы Каминской и Дмитрия Дикусара этот выпуск в шоу стал последним.

В шоу "Танцы со звездами" зрители смогли увидеть не только красивые танцевальные номера, но и признания звезд об их любовных историях. К примеру, Юлия Санина не сдержала слез из-за чувств к мужу Валерию, а Тарас Цимбалюк даже сделал предложение своей любимой Тине прямо на паркете.

Обратите внимание "Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: признание Цимбалюка на паркете и искренние слезы Юлии Саниной

Впрочем, танцевальное шоу в 3 выпуске завершилось для пары Славы Каминской и Дмитрия Дикусара. Они уже второй раз за проект попали в зону риска и, к сожалению, не справились с танцем. Проникновенное контемпорари, которое было посвящено несчастной любви Дмитрия и Славы, не смогло покорить ни судей, ни зрителей.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Славы Каминской и Дмитрия Дикусара

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