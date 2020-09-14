"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: кто выбыл из проекта
Сегодня на танцевальном паркете третьего выпуска "Танцев со звездами" исполнялись лишь самые проникновенные номера о любви, ведь именно такой была тема этого эфира. Но несмотря на бурные чувства в шоу, для Славы Каминской и Дмитрия Дикусара этот выпуск в шоу стал последним.
В шоу "Танцы со звездами" зрители смогли увидеть не только красивые танцевальные номера, но и признания звезд об их любовных историях. К примеру, Юлия Санина не сдержала слез из-за чувств к мужу Валерию, а Тарас Цимбалюк даже сделал предложение своей любимой Тине прямо на паркете.
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Впрочем, танцевальное шоу в 3 выпуске завершилось для пары Славы Каминской и Дмитрия Дикусара. Они уже второй раз за проект попали в зону риска и, к сожалению, не справились с танцем. Проникновенное контемпорари, которое было посвящено несчастной любви Дмитрия и Славы, не смогло покорить ни судей, ни зрителей.
"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Славы Каминской и Дмитрия Дикусара
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"Танцы со звездами"
– это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивают выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме этого, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от выхода из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых имел немалый успех. После 6 лет перерыва легендарное шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.