С каждым выпуском шоу "Танцы со звездами" становится все более напряженным для его участников. Впрочем, судьи имеют возможность наслаждаться выступлениями танцоров и комментировать их ошибки или маленькие "победы". Кто будет судить звезд на этот раз, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, – читайте на LifeStyle 24.

Новый, четвертый выпуск "Танцы со звездами 2020" будет посвящен судьбоносным событиям в жизни. На танцевальном паркете звезды вспомнят как веселые, так и грустные моменты предыдущих лет, которые их только укрепили, сообщает ТСН.

Стоит вспомнить Слава Каминская прокомментировала выход из шоу "Танцы со звездами 2020"

Что касается нового звездного судьи, который в этом сезоне в каждом эфире меняется, то ею станет телеведущая Леся Никитюк. Она раньше уже участвовала в танцевальном шоу и получала в свой адрес немало критики от жюри. В 2018 году ее партнером тогда был Максим Ежов, который, к слову, недавно попал в ДТП.

Ведущей, которая будет приглашать танцевальные пары на балкон для объявления результатов, на этот раз станет Маша Ефросинина. А вот специальным гостем четвертого эфира станет Тина Кароль со своим новым хитом из альбома "Найти своих".

Напомним, что в 3 выпуске звездной судьей на один эфир стала певица Надя Дорофеева. Звезда также ранее принимала участие в проектах в была фавориткой украинцев, но победу она так и не получила. Ведущим на балконе в минувшее воскресенье стал ее муж – певец Владимир Дантес. А вот звездной гостьей с новой песней A HUEVO стала Настя Каменских (NK). Третий выпуск "Танцев со звездами" покинула пара Славы Каминской и Дмитрия Дикусара.

К слову Надя Дорофеева показала развлечения с мужем на "Танцах со звездами": пикантное видео