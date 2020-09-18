Украинская певица и участница четвертого сезона "Танцев со звездами" Санта Димопулос является одной из фавориток судей на шоу. Женщина призналась, кого она считает главным конкурентом на шоу и как относится к другим участницам.

Экс-солистка женской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос стала участницей самого обсуждаемого шоу "Танцы со звездами 2020". Звезда уже получает высокие баллы от судей, поэтому может претендовать на победу. На своей инстаграм-странице она рассказала, кого считает своим главным конкурентом.

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Санта Димопулос сказала, что в прошлом эфире ее спросили о конкуренции и том, как она относится к участницам шоу. Звезда написала, что без всякого сомнения может признаться, что все девушки на шоу – прекрасны.

Знаю по себе, сколько труда и сил отнимает подготовка к каждому эфиру. Мы все работаем на пределе своих возможностей и то, что делаете вы – меня вдохновляет и заставляет двигаться дальше,

– пишет Санта.

Затем Димопулос подчеркнула, что у нее на проекте нет конкурентов. Женщина убеждена, что конкуренция – деструктивная, она вызывает стресс и заставляет нервничать, сомневаться в себе. И со временем получается, что делаете не то, что вам на самом деле нужно. Потому что принимаете чужие правила игры.

"Мой конкурент – это я сама из прошлого. Насколько я смогу обыграть эту девочку? Насколько смогу быть быстрее, выше и сильнее ее?", – написала певица. Также она призналась, что ежедневно ставит себе эти вопросы перед зеркалом. Ведь там она видит своего друга, конкурента и поддержку.