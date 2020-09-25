Новый сезон шоу "Танцы со звездами" уже успел отличиться противостоянием двух эффектных экс-участниц группы "Виагра" Санты Димопулос и Надежды Мейхер. 33-летняя певица-ассирийка объяснила, как складываются отношения с соперницей вне камер.

В интервью для программы "Слава+", которое вышло на ютуб-канале "Люкс ФМ" Санта Димопулос поделилась впечатлениями от проекта "Танцы со звездами" и не обошла вниманием конфликт с 38-летней артисткой Надеждой Майхер. Она впервые рассказала об одном из самых горячих противостояний сезона и призналась, существует ли вражда между звездами вне паркета.

К теме Мой конкурент – это я: Санта Димопулос рассказала об отношении к участницам "Танцев со звездами"

Певица заверила, что с Надеждой Мейхер у них здоровая конкуренция, а конфликт, который разжигают между ними в каждом эфире, – элемент шоу. По мнению звезды, проект призван подарить зрителям яркие эмоции, а подобные противостояния только подогревают интерес.

У нас нет раздоров. Это же нормальная история: две бывшие участницы "Виагры". Конечно, они конкурируют. Это шоу – улыбаемся и машем. Людям это интересно, они за этим следят,

– пояснила Санта Димопулос.



Санта Димопулос и Надежда Мейхер с партнерами / Фото Instagram / @ tanci1plus1

Она отметила, что ненависти между ними нет как на паркете, так и за кулисами, а к коллеге по группе "Виагра" она относится с уважением.

"Я с уважением отношусь к Наде. Никто не лучше и никто не хуже. Она интересна на паркете, она классно двигается. Я интересная, но другая. Сюда же берут не за танцевальные умения, а берут интересных людей. И каждый из участников проекта достойный. Непонятно, кто победит", – высказалась Санта Димопулос.

Кроме того, певица призналась, что конкуренция на проекте – это минус, ведь участники теряют свою энергию, которую могли бы направить на работу над собой. Поэтому Санта не отвлекается на других, ведь для нее "Танцы со звездами" – это борьба с собой.