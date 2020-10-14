7 выпуск шоу "Танцы со звездами" отметился горячими постановками, одну из которых показали фаворитки проекта и экс-участницы "ВИАгры" Надежда Мейхер и Санта Димопулос. Певицы исполнили пасадобль и поцеловались прямо на паркете.

В 6 выпуске "Танцев со звездами" Санта Димопулос вызвала конкурентку Надежду Мейхер на батл. В вечер латиноамериканских танцев они исполнили ожесточенный пасодобль в одинаковых костюмах. Номер неожиданно для зрителей завершился жарким поцелуем участниц. После танца на паркете они прокомментировали свое выступление. Об этом пишет "ТСН".

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Надежда Мейхер рассказала, что на вызов Санты согласилась без колебаний, ведь такого на шоу еще не было. Певица поделилась, что пылкий поцелуй не был частью постановки, однако звезды так прониклись пасодоблем, что показали всю свою страсть на глазах у публики.

Пасодобль у нас получился зажигательным и страстным, мы с Сантой вжились в роли настолько, что в финале поддались эмоциям, и это был мой первый поцелуй с женщиной,

– призналась Надежда Мейхер.

Артистка отметила, хоть их с Сантой и презентуют как заядлых конкуренток, однако вне съемочной площадки они не враждуют, а работают каждая над собой и относятся друг к другу с уважением. Санта Димопулос, которую называют самой техничной участницей, проводит в танцевальном зале все свободное время и полностью отдается шоу. Однако во время подготовки к 7 эфиру она увидела, насколько усердна Надежда Мейхер.

"Я потрясена тем, насколько Надежда ответственно относится к работе, мы оставались в зале для репетиций до позднего вечера. Работа с постановкой и танцем – это будто пожар, сквозь который мы прошли вместе", – подчеркнула Санта Димопулос.

Смотрите выступление Надежды Мейхер и Санты Димопулос: видео

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