Украинская телеведущая, участница проекта "Танцы со звездами 2020" Ольга Фреймут пригласила приму-балерину Екатерину Кухар на танцевальный батл, чтобы посоревноваться, кто сексуальнее.

Седьмой выпуск "Танцев со звездами" был очень жарким. Поскольку это был "вечер латины", то каждая из пар исполнила зажигательные и страстные латиноамериканские танцы. Однако постановку Ольги Фреймут и Ильи Падзина неодобрительно оценили судьи, после чего пара едва не покинула шоу. И еще сразу после выступления телеведущая решилась бросить вызов знаменитой балерине.

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Ольга и Илья исполнили ча-ча-ча. Во время танца звезда должна была показать свою сексуальность. Однако, по мнению Екатерины Кухар, больше сексуальности Оля показывала во время программы "Инспектор Фреймут", чем на паркете. Но телеведущая не проигнорировала такое высказывание в свою сторону и ответила судье.

Фреймут вызвала Кухар на батл

Ольга подчеркнула, что считает, что у нее и у Екатерины сексуальность на одинаковом уровне. Только вот у балерины лучше фигура. Она посмотрела на Надежду Мейхер и Санту Димопулос, которые страстно поцеловались в прямом эфире, и пригласила Кухар на танцевальный батл.

Если мы с Ильей сегодня не покинем проект, приглашаю тебя на батл. Посмотрим, кто сексуальнее,

– заявила Фреймут.

Екатерина Кухар приняла этот вызов, и уже в это воскресенье зрителей ждет незабываемый номер, который зажжет паркет!

Ольга Фреймут пригласила Екатерину Кухар на батл: смотрите видео онлайн