11 октября состоялся 7 эфир "Танцев со звездами", в котором шоу не оставила ни одна из пар. Однако вместе с Надеждой Мейхер в зоне риска оказалась Оля Фреймут. Ведущая отметила, что выступлением гордится, поэтому критику в свой адрес считает необоснованной.

В инстаграм-сторис Оля Фреймут прокомментировала свой номер для 7 выпуска "Танцев со звездами", который был посвящен латиноамериканским танцам. Вместе с Ильей Падзиной она показала зажигательное ча-ча-ча, хореографию которого ставила для пары партнерша Тараса Цибмалюка и подруга ведущей Яна Заец.

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Судьи оценили выступление звезды ниже других – всего в 30 баллов. Они отметили, что Оле Фреймут не хватает страсти и техники по сравнению с другими участниками. Так, пара оказалась в зоне риска с фавориткой шоу Надеждой Мейхер. Они исполнили ча-ча-ча как танец за жизнь и вместе продолжили участие в шоу. Такое решение приняли судьи ввиду того, Олег Винник и Елена Шоптенко отказались от возвращения на паркет.

После эфира Оля Фреймут записала обращение к своим критикам. Она подчеркнула, что несмотря на низкие баллы гордится номером. Вместе с Ильей Падзиной они провели в танцевальном зале 49 часов.

Это большое достижение для меня. Впервые в жизни я хочу сказать себе, что я крутая. Так станцевать ча-ча-ча, выучить за пять дней. Я собой горжусь, я справилась со страхом. Поэтому все, кто называет меня бревном – спасибо, а я несогласна,

- отметила Оля Фреймут.

Она заметила, что привыкла сравнивать себя с собой прошлой, поэтому рост на проекте "Танцы со звездами" для нее очевиден.

Добавим, что в 7 выпуске "Танцев со звездами" Санта Димопулос и Надежда Мейхер поцеловались прямо на паркете во время выполнения пасодобля. Дело в том, что Санта вызывала надежду на батл. Ее инициативу подхватила и Оля Фреймут, которая решилась предложить станцевать вместе приме-балерине и судье проекта Екатерине Кухар.