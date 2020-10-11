В 6 выпуске "Танцев со звездами" проект покинули Тарас Цимбалюк и Яна Заец. Только через неделю девушка решилась прокомментировать вылет из шоу и призналась, что с паркетом не попрощалась. Как выяснилось, именно она ставила номер для подруги Ольги Фреймут и Ильи Падзины.

На личной странице в Инстаграме Яна Заец опубликовала фото образа для последнего эфира "Танцев со звездами" и поделилась с поклонниками, как перенесла вылет из шоу. Она призналась, что как спортсменка привыкла бороться до последнего, однако в проекте не все зависит от ее настойчивости и профессионализма.

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Моя первая неделя без танцев! Вылет из "Танцев со звездами" для меня был сотрясением, ведь я спортсмен и привыкла идти до конца! За неделю я успела принять поражение,

– растрогала партнерша Тараса Цимбалюка.

Однако Яна Заец отметила, что попрощалась только с прямыми эфирами, ведь для 7 выпуска ставила хореографию Оли Фреймут и Ильи Падзины. Эту пару она назвала любимой на шоу.

Заметим, ранее Оля Фреймут рассказывала, что именно подруга-танцовщица уговорила ее участвовать в шоу "Танцы со звездами". Перед стартом репетиций с партнером Ильей Падзиной ведущая трижды в неделю занималась с Яной Заец. После вылета Тараса Цимбалюка она в прямом эфире призналась, что считала их пару очень яркой.

В инстаграм-профиле Оля Фреймут опубликовала видео бэкстейджа 6 эфира и не обошла вниманием потерю последнего выпуска.

Этот эфир будет отличаться от предыдущего не только танцем, но и тем, что родной Яны Заец не будет рядом на паркете, я больно перенесла ее уход из проекта,

– написала звезда.

Оля Фреймут добавила, что всю репетиционную неделю подруга провела с ней и Ильей Падзиной в танцевальном зале. Она стала хореографом бывших конкурентов на шоу. Известно, что в 7 эфире, который состоится уже сегодня, ведущая покажет ча-ча-ча под песню Camila Cabello Havana. Фреймут заметила, что "почерк" Яны Заец в ее номере заметен.