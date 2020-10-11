У 6 випуску "Танців з зірками" проєкт покинули Тарас Цимбалюк і Яна Заєць. Лише за тиждень дівчина наважилась прокоментувати виліт з шоу та зізналась, що з паркетом не попрощалась. Як з'ясувалось, саме вона ставила номер для подруги Ольги Фреймут та Іллі Падзини.

На особистій сторінці в інстаграмі Яна Заєць опублікувала фото образу для останнього ефіру "Танців з зірками" та поділилась з шанувальниками, як перенесла виліт з шоу. Вона зізналась, що як спортсменка звикла боротися до останнього, однак в проєкті не все залежить від її наполегливості та професіоналізму.

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Мій перший тиждень без танців! Виліт з "Танців з зірками" для мене був струсом, адже я спортсмен і звикла йти до кінця! За тиждень я встигла прийняти поразку,

– розчулила партнерка Тараса Цимбалюка.

Проте Яна Заєць наголосила, що попрощалась лише з прямими ефірами, адже для 7 випуску ставила хореографію Олі Фреймут та Іллі Падзині. Цю пару вона назвала улюбленою на шоу.

Зауважимо, раніше Оля Фреймут розповідала, що саме подруга-танцівниця вмовила її брати участь в шоу "Танці з зірками". Перед стартом репетицій з партнером Іллею Падзиною ведуча тричі на тиждень займалась з Яною Заєць. Після вильоту Тараса Цимбалюка вона у прямому ефірі зізналась, що вважала їхню пару дуже яскравою.

В інстаграм-профілі Оля Фреймут опублікувала відео бекстейджу 6 ефіру та не оминула увагою втрату останнього випуску.

Цей ефір буде відрізнятися від попереднього не тільки танцем, а й тим, що рідної Яни Заєць не буде поруч на паркеті, я боляче перенесла її вихід з проєкту,

– написала зірка.

Оля Фреймут додала, що весь репетиційний тиждень подруга провела з нею та Іллею Падзиною в танцювальному залі. Вона стала хореографом колишніх конкурентів на шоу. Відомо, що в 7 ефірі, який відбудеться вже сьогодні, ведуча покаже ча-ча-ча під пісню Camila Cabello Havana. Фреймут зауважила, що "почерк" Яни Заєць у її номері помітний.