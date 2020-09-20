Українська телеведуча, учасниця "Танців з зірками" Ольга Фреймут зізналася, що вона не збиралася танцювати і погодилася брати участь у проєкті лише завдяки подрузі.

Ольга Фреймут напередодні четвертого прямого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" опублікувала відвертий допис на особистій сторінці в інстаграмі. Жінка зізналася, що наважилася вийти на головний паркет країни лише завядки хореографині Яні Заєць.

Читайте також Ольга Фреймут показала підготовку до прямого ефіру "Танців з зірками": відео

Фреймут поділилася світлиною, де позувала разом із Яною на тлі знімального павільйону шоу. Дівчата щиро усміхалися та насолоджувалися моментом.

"Танцювати я не збиралася. Терпіти не можу брати участь в конкурсах, де мене мають оцінювати за якимись стандартами, суб'єктивно. Завжди важливо, щоб влаштовувала сама себе. Але Яна Заєць наполягала. Ми готувалися тричі на тиждень, Яна доводила моє тіло до пуття. Як я рада, що наполегливість колежанки допомогла наважитися на "Танці з зірками". Зустрінемось на паркеті", – написала в публікації телеведуча.

Участь Ольги Фреймут у "Танцях з зірками 2020"

За лічені дні до старту проєкту Ольга та її парнер Ілля Падзин захворіли на коронавірус. Пара не змогла вийти на паркет, проте вирішила не відмовлятися від участь у шоу. Танці для ефірів знімали у заміському будинку ведучої. Для першого прямого ефіру партнери підготували розкішний фокстрот, а під час другого випуску порадували глядачів запальним джайвом.

10 вересня Фреймут заявила, що вона і танцівник одужали від COVID-19. Під час третього прямого ефіру вони вперше вийшли на паркет. Напередодні Оля Фреймут та Ілля Падзин взяли участь у генеральному прогоні постановок разом із 13 іншими парами. Вони не приховували свого щастя, адже нарешті змогли повноцінно виступити разом із всіма учасниками.