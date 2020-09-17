Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут стала однією із учасниць розважального проєкту "Танці з зірками 2020". Тепер знаменитість у короткому відео показала, як проходив тиждень насичених тренувань.

Ефектним роликом зірка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Телеведуча показала залаштунки проєкту і зізналася, що прагне зупинити час і насолодитися цими митями.

Читайте також Ольга Фреймут зізналась, що хотіла піти з "Танців з зірками"

Участь у "Танцях з зірками" – це новий досвід для Ольги. Вона активно тренується, багато часу проводить у танцювальних залах, щоб в неділю, під час прямого ефіру продемонструвати відмінний результат та вразити своїми бездоганними па.

Після боротьби з коронавірусом Ольга нарешті вийшла на головний паркет країни. У відео вона показала тиждень підготовки до довгоочікуваного ефіру, який був важким, проте, водночас, незабутнім. У короткому ролику видно пристрасні моменти з репетицій та самого виступу. Запальна самба далася їй нелегко, проте це колосальні емоції, які ще довго будуть нагадувати про особливий період життя.

Так хочеться зупинити час. І ці моменти,

– написала під відео ведуча.