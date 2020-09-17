Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут стала одной из участниц развлекательного проекта "Танцы со звездами 2020". Теперь знаменитость в коротком видео показала, как проходила неделя насыщенных тренировок.

Эффектным роликом звезда поделилась на личной странице в инстаграме. Телеведущая показала закулисье проекта и призналась, что хочет остановить время и насладиться этими мгновениями.

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Участие в "Танцах со звездами" – это новый опыт для Ольги. Она активно тренируется, много времени проводит в танцевальных залах, чтобы в воскресенье, во время прямого эфира, продемонстрировать отличный результат и поразить своими безупречными па.

После борьбы с коронавирусом Ольга наконец вышла на главный паркет страны. В видео она показала неделю подготовки к долгожданному эфиру, который был тяжелым, однако в то же время незабываемым. В коротком ролике видно страстные моменты репетиций и самого выступления. Зажигательная самба далась ей нелегко, однако это колоссальные эмоции, которые еще долго будут напоминать об особом периоде жизни.

Так хочется остановить время. И эти моменты,

– написала под видео ведущая.