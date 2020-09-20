Украинская телеведущая, участница "Танцев со звездами" Ольга Фреймут призналась, что она не собиралась танцевать и согласилась участвовать в проекте только благодаря подруге.

Ольга Фреймут накануне четвертого прямого эфира шоу "Танцы со звездами 2020" опубликовала откровенное сообщение на личной странице в инстаграме. Женщина призналась, что решилась выйти на главный паркет страны лишь благодаря хореографу Яне Заец.

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Фреймут поделилась фотографией, где позировала вместе с Яной на фоне съемочного павильона шоу. Девушки искренне улыбались и наслаждались моментом.

"Танцевать я не собиралась. Терпеть не могу участвовать в конкурсах, где меня должны оценивать по каким-то стандартам, субъективно. Всегда важно, чтобы устраивала сама себя. Но Яна заяц настаивала. Мы готовились трижды в неделю, Яна доводила мое тело до ума. Как я рада, что настойчивость подруги помогла решиться на "Танцы со звездами". Встретимся на паркете", – написала в публикации телеведущая.

Участие Ольги Фреймут в "Танцах со звездами 2020"

За считанные дни до старта проекта Ольга и ее партнер Илья Падзин заболели коронавирусом. Пара не смогла выйти на паркет, однако решила не отказываться от участия в шоу. Танцы для эфиров снимали в загородном доме ведущей. Для первого прямого эфира партнеры подготовили роскошный фокстрот, а во время второго выпуска порадовали зрителей зажигательным джайвом.

10 сентября Фреймут заявила, что она и танцовщик выздоровели от COVID-19. Во время третьего прямого эфира они впервые вышли на паркет. Накануне Оля Фреймут и Илья Падзин приняли участие в генеральном прогоне постановок вместе с 13 другими парами. Они не скрывали своего счастья, ведь наконец смогли полноценно выступить вместе со всеми участниками.