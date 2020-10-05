Український актор, учасник "Танців з зірками 2020" Тарас Цимбалюк та його партнерка Яна Заєць покинули шоу після шостого прямого ефіру. Тарас зізнався, що це було досить неочікувано для нього, а також подякував усім шанувальникам за підтримку.

Вчора, 4 жовтня, відбувся "Вечір легенд" на "Танцях з зірками". На паркеті Тарас та Яна виконали ефектний пасадобль, проте він став останнім танцем зіркової пари у цьому сезоні. На особистій сторінці в інстаграмі актор вже поділився фрагментом танцю, а також прокоментував цей ефір.

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Тарас Цимбалюк прокоментував виліт з "Танців з зірками"

Тарас зізнався, що не очікував, що вони покинуть проєкт саме після цього танцю. Була крута режисура, акомпонемент, достатньо хореографії. Партнери вжилися у свої ролі і показати потрібну кількість акторської майстерності. Також була вражаюча постановка.

Але, як каже мій тато: "Сину, це життя",

– написав Тарас.

Цимбалюк подякував партнерці – Яні Заєць за витримку та досвід. Він також висловив подяку аудиторії, яка постійно підтримувала, голосувала. Він безмежно радий, що у його житті був цей етап.

Шоу "Танці з зірками" робить дуже важливу місію – об'єднує мільйони українців! За це організаторам величезне дякую!

– наголосив актор.

"Танці з зірками 2020" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Тараса Цимбалюка та Яни Заєць